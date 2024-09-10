تريزيجيه يحقق رقمًا مميزًا تحت قيادة حسام حسن

حقق محمود حسن تريزيجيه رقمًا مميزًا، تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بعدما سجل هدفين في مباراة اليوم، ضد بوتسوانا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا، بملعب الأخير، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه، الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة الخامسة، بعد متابعة لتسديدة محمد صلاح، ويسكنها داخل الشباك.

وعاد تريزيجيه، في الدقيقة 29، ليسجل الهدف الثاني، من تسديدة قوية من داخل منطة الجزاء.

وبذلك بات تريزيجيه أكثر اللاعبين في منتخب مصر تسجيلا للأهداف تحت قيادة حسام حسن برصيد 4 أهداف، حيث سبق وسجل نجم طرازون سبور هدفين في فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.

وسجل اليوم في شباك بوتسوانا هدفين، ليصل إلى هدفه الرابع تحت قيادة حسام حسن وهو أكثر لاعبي المنتخب الوطني تسجيلا تحت قيادة حسام حتى الآن، كما وصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 20 في تاريخه مع منتخب مصر.