بولندا تعلن إسقاط مسيّرات اخترقت مجالها الجوي خلال هجمات روسية على أوكرانيا

أعلنت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية أن سلاح الجو التابع لها أسقط طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد خلال هجمات روسية على أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت في منشور على منصة إكس: "لا تزال العملية لتحديد الأجسام وتحـييدها جارية"، داعية السكان إلى البقاء في منازلهم.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن أسلحة استُخدمت ضد الطائرات المسيّرة، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع القيادة العسكرية ووزير الدفاع ورئيس البلاد.

وفي الأسابيع الماضية، دخلت عدة طائرات مسيّرة المجال الجوي البولندي وسقطت دون تسجيل إصابات. وكان وزير الدفاع فواديسواف كوسينياك-كاميش قد صرح، الثلاثاء، بأن الطائرات المسيّرة قد تُستهدف في المستقبل إذا لزم الأمر.

وتعتبر بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حليفا سياسيا وعسكريا أساسيا لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة. كما تعد بولندا مركزا لوجستيا محوريا للمساعدات العسكرية الغربية إلى كييف، وتعتبر نفسها تحت تهديد من روسيا، وهو ما دفعها إلى إجراء تحديثات عسكرية كبيرة.