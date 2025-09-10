وزير الخارجية السوري: الغارات الإسرائيلية تمنع تحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تمنع تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي جوردان رادمان بدمشق اليوم الأربعاء أن " الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وقطر تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وندعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات".

وشدد الوزير السوري أن زيارة الوزير الكرواتي إلى دمشق " تشكل بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين قائم على الاحترام المتبادل، وسوريا والسوريون لن ينسوا مواقف كرواتيا ووقفتها معهم منذ عام 2011 بإدانة ورفض ممارسات النظام البائد، ومع رفع القيود عن سوريا يتركز الجهد على بناء شراكات ملموسة مع شركائنا الدوليين.

من جانبه، أعرب الوزير الكرواتي جوردان رادمان عن سروره الشديد لوجوده في دمشق بهذه اللحظة الهامة من تاريخ سوريا،وقال "كانت مباحثاتنا بناءة وتركزت على تعزيز التعاون في مختلف المجالات إضافة إلى عملية إعادة الإعمار في سوريا ونعرب عن تضامننا وتعاطفنا الكامل مع الشعب السوري لما مر به في سنوات الحرب والصعوبات التي واجهها وندرك تماماً حجم التحديات".

وأكد رادمان أن "كرواتيا تدعم عملية شاملة للوصول إلى الاستقرار في سوريا وترحب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية الضروري لعملية إعادة البناء في سوريا ونتمنى أن تنجح سوريا في التعافي بعد سنوات الحرب كما نجحت كرواتيا في ذلك".

وأكد الوزير الكرواتي "فخورون بأن كرواتيا واصلت تقديم المساعدات للاجئين السوريين في الأردن وهذا التزام بدعم السوريين حيثما كانوا ،والسلام والأمن في الشرق الأوسط أمر ضروري ولا بد من الوصول إلى ذلك عبر الحوار والدبلوماسية".

وتابع أن زيارته تشكل لحظة مهمة،وقال "اعربت عن استعدادنا لفتح سفارة كرواتيا في دمشق، وسنعمل على هذا الأمر مع الجانب السوري، واليوم يشكّل لحظة فارقة في العلاقات بين بلدينا، وهناك إمكانيات كثيرة للتعاون بينهما في كل المجالات وخاصة الاقتصاد والطاقة، واتفقنا على تشكيل وفود من رجال الأعمال لسبر التعاون بين بلدينا وتحديد المجالات التي يمكن العمل عليها لتعزيز الروابط المشتركة".

وأكد الوزير الكرواتي أن الوفد الاقتصادي المرافق له سوف يلتقي غداً مع وزير الطاقة السوري لبحث الاستثمارات النفطية والغازية، مشيرا إلى أن شركة نفط كرواتية كانت تعمل في سوريا قبيل عام 2011 .