تواصل النقابة العامة للأطباء البيطريين جولات "صوت الطبيب البيطري"، من خلال تنظيم المحطة الثالثة من اللقاءات، والتي تجمع الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، بأعضاء الجمعية العمومية بالنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، وذلك يوم السبت المقبل، على أن يبدأ الاستقبال والتسجيل الساعة 4 مساء بدار الدفاع الجوي، قاعة البسنت.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين أن الحضور مفتوح لجميع أعضاء الجمعية العمومية من أطباء النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، والمشاركة في اللقاء متاحة للجميع.

وتأتي المحطة الثالثة استكمالا لجولات "صوت الطبيب البيطري"، التي أطلقها النقيب العام للأطباء البيطريين بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وإتاحة مساحة للحوار حول القضايا والملفات المرتبطة بالمهنة والخدمات والحقوق النقابية.

وقال الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن جولات "صوت الطبيب البيطري" بدأت بمحطتها الأولى التي جمعت أطباء محافظتي القليوبية والمنوفية، ثم انتقلت في محطتها الثانية إلى محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، مؤكدا أن ردود الفعل التي شهدتها اللقاءات السابقة كانت إيجابية، وأن النقابة لمست اهتماما كبيرا من الأطباء بالمشاركة وطرح الملفات والقضايا التي تمس واقع العمل المهني والنقابي.

وأضاف النقيب العام أن اللقاءات السابقة مثلت فرصة مهمة للاستماع إلى الأطباء بصورة مباشرة، والتعرف على طبيعة الملفات التي تختلف من محافظة إلى أخرى، إلى جانب عرض ما تم إنجازه من جانب النقابة العامة، ومناقشة الملفات التي ما زالت قيد المتابعة والعمل، مشيرا إلى أن النقابة حريصة على ألا يكون التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية قاصرا على اللقاءات أو المناسبات، وإنما يتحول إلى آلية مستمرة لمتابعة الملفات والاستماع إلى آراء الأطباء.

وأوضح الدكتور مجدي حسن أن انتقال الجولة إلى القاهرة والجيزة يمثل محطة جديدة ضمن خطة النقابة للمرور على مختلف المحافظات، مؤكدا أن الجولات ستتواصل تباعا حتى الوصول إلى جميع المحافظات الـ27، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام أعضاء الجمعية العمومية في كل محافظة للقاء النقيب العام وقيادات النقابة، وطرح رؤاهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من "صوت الطبيب البيطري" هو بناء جسور تواصل حقيقية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأعضاء الجمعية العمومية، وربط العمل النقابي باحتياجات الأطباء على أرض الواقع، مع العمل على متابعة الملفات المطروحة والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، ووضع أولويات واضحة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.