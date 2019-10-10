أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، أن إدارة ناديه لم تتأخر على دعم الفريق، وذلك منذ بداية رحلته الإفريقية، مشيرًا عقب إعلان قرعة دور الـ 32 (المكرر) لبطولة الكونفدرالية ومواجهة يانج أفريكانز التنزاني، أن إدارة النادي ستوفر كل الإمكانيات لفريق الكرة من أجل عبور عقبة بطل تنزانيا والوصول لدور المجموعات في أول مشاركة رسمية للفريق ببطولات إفريقيا.
وأضاف عيد: "يعمل النادي على توفير كل سبل الراحة للاعبين خاصة بعد توفير طائرة خاصة في رحلة الكونغو برازافيل لمواجهة النجمة الكونغولي، بجانب توفير أي شيء يطلبه الجهاز الفني بقيادة سباستيان ديسابر واللاعبين لتحقيق الهدف الأساسي والمنافسة على لقب البطولة القارية".
وأوضح: "النادي يسير وفق خطة عمل واستراتيجية واضحة هدفها وضع بيراميدز بين أهم أندية مصر وإفريقيا وهو الهدف الذي لن يتحقق بغير حصد البطولات".
وأكمل: "النادي بالفعل يخطط للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها خلال العام الجاري لحصد أول بطولاته".
وأوقعت قرعة دور ال٣٢ الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فريق نادي بيراميدز في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، حيث تقام مباراة الذهاب يوم ٢٧ أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٣ نوفمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.