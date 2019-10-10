أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، أن إدارة ناديه لم تتأخر على دعم الفريق، وذلك منذ بداية رحلته الإفريقية، مشيرًا عقب إعلان قرعة دور الـ 32 (المكرر) لبطولة الكونفدرالية ومواجهة يانج أفريكانز التنزاني، أن إدارة النادي ستوفر كل الإمكانيات لفريق الكرة من أجل عبور عقبة بطل تنزانيا والوصول لدور المجموعات في أول مشاركة رسمية للفريق ببطولات إفريقيا.