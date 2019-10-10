أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن فريقه يعمل من أجل الفوز والسير خطوة خطوة نحو لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق يحترم يانج أفريكانز التنزاني الذي سيواجهه في دور الـ٣٢ الإضافي للبطولة.