أحمد عز عن «الممر»: المكسب الأدبي والمعنوي أهم من المادي

قال الفنان أحمد عز، إن تنفيذ الأعمال الحربية كفيلم «الممر»، ليست سهلة وتحتاج إلى مجهود كبير لتظهر بالشكل المطلوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، أن المكسب الأدبي والمعنوي للممر أهم بكثير من المكسب المادي الذي حققه، مؤكدًا أن نوعية هذه الأفلام تعيش في التاريخ.

ووجه عز، النصيحة للراغبين في تنفيذ أعمال مماثلة للممر بضرورة الاهتمام بالتفاصيل، لكونها وثيقة تتناقلها الأجيال عبر العصور، مشيرًا إلى أن الانفتاح والتطور الذي يشهده العالم بوجود تقنيات كـ «ultra HD»، يتطلب إتقانا ومجهودا كبيرين احترامًا للناس «اللي مش هيتضحك عليها»، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن النجاح الذي حققه فيلم الممر هو عدم شعور المشاهد بوجود الجرافيكس، متوجهًا بالشكر والتقدير لجميع العاملين خلف الكاميرا باعتبارهم السبب وراء هذا النجاح.

وعن آخر أعماله، قال بأنه ينتهي حاليًا من فيلم «يونس»، كما أنه يعمل على التجهيز لفيلم «كيرة والجن»، بالتعاون مع المخرج مروان حامد والفنان كريم عبد العزيز، مضيفًا: «أنا من جمهور كريم بحبه وبحترمه جدًا اشتغلنا سوا إعلانات وهو من الناس الحلوة في اللوكيشن».

يُذكر أن فيلم «الممر» فيلم دراما حربي مصري من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.