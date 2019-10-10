نبيل القروي: لن أدخل في تحالف مع حركة النهضة والإسلام السياسي

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أعلن المرشح الرئاسي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي اليوم الخميس إنه لن يدخل في تحالف مع حركة النهضة الإسلامية في البرلمان.

وقال القروي في حوار أدلى به على قناة "الحوار التونسي" في أول مقابلة صحفية بعد مغادرته السجن أمس الخميس، إن حزب "قلب تونس" سيكون في المعارضة ولن يتحالف مع حركة النهضة والإسلام السياسي.

وحصل "قلب تونس" على المركز الثاني في الانتخابات التشريعية بحصوله على 39 مقعدا فيما تصدرت حركة النهضة الترتيب بحصولها على 52 مقعدا.

وأضاف القروي "سنكون في المعارضة وسنكون معارضة بناءة. لن ندخل في خصومات. لدينا برنامج أفكار ونتطلع لرئاسة الجمهورية. لدى الرئيس صلاحيات مهمة وإمكانيات تمكنه من الضغط".

ويستعد القروي لخوض الدور الثاني من السباق الرئاسي مع منافسه المرشح المستقل قيس سعيد يوم الأحد 13 أكتوبر.