الكويت تسجل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 110 آلاف و568 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم السبت، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 655.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 698 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 102 ألف و722.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.