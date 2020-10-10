إصابات كورونا في لبنان تتخطى 52 ألف حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في لبنان اليوم السبت، إلى 52558 إصابة بعد تسجيل 1388 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 455.

وقالت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1388 إصابة كورونا جديدة، بينها 1382 من بين المقيمين و6 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 52558 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 455 منذ 21 فبراير الماضي.

واتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، يوم الجمعة الماضي، قراراً يقضى بإغلاق 111 قرية وبلدة بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فيها، وذلك لمدة أسبوع ابتداءً من 4 إلى 12 أكتوبر الحالي.