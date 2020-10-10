قالت وزارة الأوقاف، إنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف القليوبية وما تم من مخالفة قررت الوزارة إعفاء الشيخ الهادي السيد سند عبد السلام مدير إدارة أوقاف طوخ من عمله وعودته إمامًا، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.

كما قررت الوزارة نقل الشيخ حسام إبراهيم محمد عبد الباسط إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة الإسكندرية، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقل الشيخ محمد حمدي السيد حسن إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة شمال سيناء.

وأوضحت الوزارة، أن القرار بسبب خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي بالمشاركة في أحد المؤتمرات الانتخابية لأحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقليوبية، مع استكمال التحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.