المنتخب الألماني يحقق أول فوز له في دوري أمم أوروبا على حساب أوكرانيا

حقق المنتخب الألماني فوزه الأول على الإطلاق في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه الأوكراني 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.

وتقم المنتخب الألماني بهدف سجله ماتياس جينتر في الدقيقة 20، وأضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم سجل رسلان ملينوفسكي الهدف الأول للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد المنتخب الأوكراني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفشل المنتخب الألماني في تحقيق أي انتصار له في مبارياته السابقة بالبطولة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما سيطر المنتخب الألماني على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنتخب الأوكراني الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة الرابعة أولى الفرص الخطيرة للمنتخب الألماني عندما استلم سيرج نابري الكرة على حدود منطقة جزاء منتخب أوكرانيا وسدد كرة قوية تصدى لها جورجي بوشان حارس أوكرانيا.

واستمرت محاولات المنتخب الألماني الهجومية بحثا عن اختراق دفاع المنتخب الأوكراني، ولكن عاب لاعبو المنتخب الألماني تسرعهم في تمرير الكرة بسبب الضغط المفروض عليهم من لاعبي المنتخب الاوكراني، الذين حاولوا شن هجمات مرتدة.

ورغم وجود محاولات هجومية من الفريقين إلا أنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 20 والتي شهدت تسجيل المنتخب الألماني للهدف الأول عندما مرر أنطونيو روديجر الكرة من الناحية اليمنى من داخل منطقة جزاء المنتخب الأوكراني لمسها نيكلاس شول بكعب القدم لتصل إلى ماتياس جينتر الذي قابلها بتسديدة إلى داخل المرمى.

ورد المنتخب الأوكراني بفرصة هدف في الدقيقة 21 عندما مرر ماتياس جينتر الكرة بالخطأ ليقطعها رومان ياريمتشوك وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 31 سدد جوشوا كيمينش، لاعب المنتخب الألماني، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها جورجي بوشان، حارس أوكرانيا بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وأنقذ الحارس بوشان، المنتخب الأوكراني من تلقي الهدف الثاني في الدقيقة 35 عندما مرر جينتر كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها سيرج نابري وقابلها بضربة رأس قوية حولها بوشان بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وكاد توني كروس أن يضيف الهدف الثاني للمنتخب الألماني عندما استلم الكرة على حدود منطقة جزاء المنتخب الاوكراني من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب الألماني 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 49 سجل المنتخب الألماني الهدف الثاني من خطأ فادح للحارس بوشان عندما مرر لوكاس كولسترمان كرة عرضية من الجانب الأيمن فشل بوشان الإمساك بها لتصطدم بأصابعه ثم اصطدمت برأس ليون جوريتسكا وعانقت الشباك.

بعد الهدف الثاني فرض المنتخب الألماني سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الثالث في المقابل واصل المنتخب الأوكراني اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 51 أهدر جوليان دراكسلر فرصة تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الألماني عندما استلم سيرج نابري الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب الأوكراني ومررها إلى دراكسلر الذي سدد كرة أرضية قوية تصدى لها بوشان ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وعاد بوشان، حارس أوكرانيا، للتألق مرة أخرى في الدقيقة 57 عندما توغل دراكسلر بالكرة حتى دخل منطقة جزاء المنتخب الأوكراني من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية قابلها كولسترمان بتسديدة قوية لكن بوشان حولها بأطارف أصابعه لركلة ركينة لكنها لم تستغل.

وكاد المنتخب الأوكراني أن يسجل الهدف الأول عندما وصلت الكرة إلى فيكتور تسيانكوف داخل منطقة جزاء المنتخب الألماني من الناحية اليسرى وسدد كرة أرضية أمسكها الحارس مانويل نوير ببراعة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 75 والتي شهدت احتساب الحكم لركلة جزءا للمنتخب الأوكراني عندما اضطر شوله لعرقلة رومان ياريمتشوك داخل منطقة جزاء المنتخب الألماني ليسددها رسلان ملينوفسكي بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 77.

وكاد المنتخب الألماني أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82 عندما استلم سيرج نابري كرة بينية داخل منطقة جزاء المنتخب الأوكراني من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس بوشان.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الألماني على نظيره الأوكراني 2 / 1.