الجزائر تسجل 6 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم السبت، رصد 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 10 إصابات عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصل مجموع الإصابات إلى 52 ألفا و940.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، أنه جرى تسجيل 6 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1795.

كما لفت فورار إلى تعافي 103 مرضى، ليبلغ عديد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 37 ألفا و170. بالمقابل يتواجد 31 مصابا في العناية المركزة.