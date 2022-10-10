رئيس النواب يترأس الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

ترأس رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، وذلك قبيل انطلاق أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 11 لـ 15 أكتوبر الجاري.

وتناولت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الاجتماع، اليوم الاثنين، سبل تنسيق الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

كما تم خلال الاجتماع بحث طرق توحيد الجهود العربية من أجل دعم مرشحي المجموعة العربية لشغل المناصب الشاغرة بأجهزة ولجان الاتحاد البرلماني الدولي لضمان التمثيل العربي القوي والمؤثر بتلك الأجهزة واللجان لدعم القضايا العربية.

وتبنّت المجموعة العربية بالإجماع قرارًا بدعم طلب مجلس النواب المصري لاستضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، الذي سيعد الأول من نوعه إقليميًا وهو ما يمثل نجاحًا مشهودًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية في محيطيها الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يعد اعترافًا من المجموعة العربية بدور الشعبة البرلمانية المصرية التاريخي والرائد في تنسيق الجهود والرؤى العربية داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي.

يذكر أن المجموعة البرلمانية العربية هي إحدى المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي تهدف لبلورة وتنسيق المواقف البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك بما يخدم القضايا العربية.