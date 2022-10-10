إصابة سيدة ووالدتها بسكين على يد زوجها في الإسكندرية

أصيبت سيدتين "ربة منزل، ووالدتها"، على يد زوج الأولى، أثناء تواجدهما في شقتهما بمنطقة المعمورة البلد شرقي الإسكندرية، إثر خلافات بينهما.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود بلاغ بوجود سيدتين غارقتين في دمائهما، وذلك داخل مسكنهما الكائن في منطقة المعمورة، شرقي الإسكندرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولى أن السيدتين مصابتين، طعنات نافدة بآلة حادة في مناطق متفرقة من الجسد، فتم نقلهن إلى مستشفى أبو قير العام في حالة حرجة.

وأظهرت التحريات الأولية أن هناك خلافات بين المتهم وزوجته منذ قرابة العام والنصف، وطلبت الطلاق منه بسبب غيرته الزائدة، وشكه بشكل مبالغ فيه، فذهب قبل الحادث إلى منزل المجني عليهما ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت إلى طعنهما بسلاح أبيض.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الإثنين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.