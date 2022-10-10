المعارض الروسي كارا مورزا يحصل على جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان



حصل زعيم المعارضة الروسية فلاديمير كارا مورزا على جائزة "فاتسلاف هافيل" لحقوق الإنسان لعام 2022. ويوجد كارا مورزا حاليا في السجن في انتظار المحاكمة بتهمة الخيانة.



وقال تيني كوكس، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تمنح الجائزة: "يتطلب الأمر شجاعة لا تصدق في روسيا اليوم للوقوف ضد السلطة القائمة. يظهر السيد كارا مورزا هذه الشجاعة اليوم من زنزانته في السجن".



ونجا كارا مورزا، أحد المنتقدين البارزين للرئيس فلاديمير بوتين البارز، بصعوبة من محاولتين واضحتين لتسميمه.



وتسلمت زوجته الجائزة، التي تبلغ قيمتها 60 ألف يورو (58200 دولار)، نيابة عنه. وقرأت بيانا أهدى فيه زوجها الجائزة لكل المعارضين للحرب على أوكرانيا داخل روسيا.