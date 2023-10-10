البنك المركزي الصيني يضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء 67 مليار يوان (9.33 مليار دولار) بعد أن ضخ أمس 20 مليار يوان (حوالي 2.79 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.8%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من ناحية أخرى واصل اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث حدد بنك الشعب السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 1781ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 8 بيب صيني عن مستواه أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.