نائب محافظ الوادي الجديد تجري جولة مفاجئة بمدارس الخارجة

أجرت حنان مجدي،نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة لبعض مدارس إدارة الخارجة التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير منظومة العمل والانضباط بالعملية التعليمية، وانتظام مرور المتابعين على المدارس.

وتفقدت نائب المحافظ، مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، وأشادت بمستوى المتابعة والاهتمام بالمحتوى التعليمي داخل الفصول المدرسية، والالتزام بالزي المدرسي للطلاب وزي المعلمين الموحد، موجهًة بصرف مكافئة للمعلمات والطالبات المتميزيات، ودعم المدرسة لاستكمال الأنشطة التعليمية اللازمة.

وتابعت، مدرسة صلاح الدين الابتدائية المشتركة، واطمأنت على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والرعاية التي يتلقاها طلاب الدمج بالمدرسة، ووجهت بتوفير العمالة اللازمة للحفاظ على مستوى النظافة العامة داخل المدرسة والتي تعمل خلال تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.