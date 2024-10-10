أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلك ارتفع في سبتمبر إلى أعلى مستوى في خلال أربعة أشهر ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة أخرى في أسعار الغذاء.

وقفزت أسعار المستهلك بواقع 6. 2% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر، مقابل 2.2% في أغسطس.

ونمت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية 6. 0%، في أول زيادة منذ نوفمبر العام الماضي.

وتسارع نمو الأسعار السنوي في السكن والمرافق إلى 7. 3% في سبتمبر من 3%.

ومن ناحية أخرى، قفزت أسعار الملابس والأحذية بأبطأ وتيرة بواقع 1.2%.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلك بواقع 4. 0% في سبتمبر.