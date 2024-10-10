المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مستشفيات الشمال مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يُرجع السولار القادم إلى مستشفيات محافظتي غزة وشمال غزة للمرة الخامسة على التوالي»، ذاكرا أن «هذا يعني أن جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة، وأن ما يتوفر من الوقود لا يكفي لأكثر من 24 ساعة وبعض المرافق رصيدها صفر».

وأضاف في بيان، اليوم الخميس: «إننا أمام جريمة مكتملة الأركان يُنفذها جيش الاحتلال في إطار تدمير وإسقاط المنظومة الصحية والمستشفيات، وخاصة في محافظتي غزة والشمال، وإن هذه الجريمة تأتي في ظل الواقع المرير الذي يعيشه الواقع الصحي المنهار في المحافظتين خصوصاً مع وجود 700,000 إنسان فيهما».

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، كامل المسئولية عن استمرار جريمة إسقاط المنظومة الصحية بشكل مقصود ومتعمد، وفق خطة مرتبة أعدها الجانبان.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل، لإدخال مادة الوقود إلى المحافظتين، قبل خروج جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة عن الخدمة بمحافظتي غزة والشمال.