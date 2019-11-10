الرئيس الروماني يوهانيس المرشح الأبرز للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية

سجلت نسبة إقبال الناخبين الرومانيين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في البلاد ارتفاعا بشكل طفيف، حيث أصبح من الواضح الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس هو الأوفر حظا للفوز بأكبر نسبة من الأصوات، ولكنه ربما لا يحصل على الأصوات الكافية للفوز من أول جولة.

وأدلى 29.2% من الناخبين بأصواتهم، وفقا للجنة المركزية الانتخابية في بوخارست، في ارتفاع طفيف عن الانتخابات الماضية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي ، حين صوت 27.68% من الناخبين خلال تلك الفترة.

وكانت استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا قد منحت يوهانيس 47% من أصوات الناخبين، ما يعني أنه قد لا يتمكن من الفوز بأغلبية مطلقة، مما يمهد الطريق لإجراء جولة تصويت ثانية في 24 نوفمبر.

ويواجه يوهانيس 13 منافسا، ثلاثة منهم لديهم فرص مماثلة لخوض جولة الإعادة.

وأبرز المنافسين رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيوريكا دانسيلا، وزعيم اتحاد انقاذ رومانيا دان بارنا والممثل ميرتشيا دياكونو المرشح المستقل.

يشار إلى أنه يحق لأكثر من 18.2 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الثامنة مساء.