مستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون مثمرة جنوب نابلس

قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، بتقطيع وتدمير 60 شجرة زيتون مثمرة في قرية الساوية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال غسان دغلس مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة - في تصريح له اليوم - إن مستوطنين من مستوطنة (رحاليم) قاموا بتقطيع وتدمير 60 شجرة زيتون مثمرة في ريان غرب الساوية.

ووفق معطيات نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام الماضي 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

وتمثلت الاعتداءات اليهودية في اقتحام قرى فلسطينية وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.