 عسكري روسي: تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لتطوير قدراتها على تدمير الطائرات دون طيار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عسكري روسي: تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لتطوير قدراتها على تدمير الطائرات دون طيار

أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:31 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:31 ص

أعلن نائب قائد قوات الدفاع الصاروخي والجوي للقوات الجوية الروسية يوري جريخوف، أن أنظمة الدفاع الجوي تشهد تحديثات؛ لمواجهة التحديات الحالية التي تواجهها، وتطوير قدرتها على تدمير الطائرات دون طيار.

وقال جريخوف - في تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد - إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قادرة على مواجهة نطاق واسع من الطائرات بدون طيار، وأنها قيد التطوير وتعمل بفعالية إلى حد معقول.

وأوضح أن المعدات العسكرية لبلاده مطورة لتلبية المستجدات التي يفتعلها الخصم، مشيرا إلى أن نظام الدفاع الجوي الصاروخي (بانتسير) قادر في الوقت الراهن على تدمير قذائف صاروخية وطائرات دون طيار.

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