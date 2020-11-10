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عبور فارين من الصراع في إثيوبيا إلى السودان

علم السودان
علم السودان
الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:34 ص


عبرت الحدود السودانية أول تدفقات المتأثرين بالصراع الدائر داخل إثيوبيا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن "طلائع الفارين من إثيوبيا عبرت الحدود مساء الاثنين إلى منطقة "اللقدي" الحدودية شمال شرق ولاية القضارف (شرق السودان)، بمحلية الفشقة"، لافتة إلى أنها "تضم أربع أسر، إلى جانب ثلاثين من أفراد الجيش الفيدرالي الإثيوبي من قبائل الأمهرا بأسلحتهم".

وأوضحت "سونا" أنه "إلى جانب هذه المجموعة تسللت أعداد كبيرة من الفارين إلى الكنابي الزراعية (تجمعات سكنية عند أطراف المشروعات الزراعية)، بمنطقة الفشقة الكبرى بالقرب من منطقتي القضيمة والعلاو الحدوديتين".

وأشارت وكالة السودان للأنبار إلى أن القتال استعر بين الأطراف المتصارعة في منطقة "الحمرا" منذ صباح الاثنين، وظل متواصلا حتى المساء، مضيفة أن "محلية الفشقة كانت بدأت وضع الترتيبات لتهيئة معسكر "لشجراب" لاستيعاب اللاجئين الفارين من الحرب في إثيوبيا".


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