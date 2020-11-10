مدحت صالح يختتم الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية

اختتم المطرب الكبير مدحت صالح الليلة التاسعة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حماس وتفاعل وحضور جماهيري كبير، بأغنية "أنا ابن مصر"، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

وكان مدحت صالح قد افتتح الحفل بأغنية "زي ما هي حبها"، وقدم تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، عدد من أغانيه المحببة للجمهور، ومنها (وحشني رد عليا، بتسأل ليه عليا، الحلوة داير شباكها، يا جميل ياللي هنا، والنبي يا جميل، مش كفاية يا حبيبي، ما أنحرمش العمر منك، باين عليا حبه، جاي على نفسك ليه، كوكب تاني، المليونيرات، الدنيا لو هتيجي، أنا ابن مصر)، إلى جانب باقة منوعة من أغاني أم كلثوم.

وقدم عازف البيانو عمرو سليم، فقرة موسيقية خاصة، ضمن فعاليات الليلة التاسعة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري ضخم، أبرزهم أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

كما قدمت الفنانة إيمان عبد الغني فقرة غنائية، لنجوم الزمن الجميل، غنت فيها (جرحتني عيونه السودا، بعتلي نظره، إن راح منك يا عين، خليك حبيبي، في يوم وليلة)، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

وافتتح الفنان اللبناني سعد رمضان، حفله المقام الآن بالليلة التاسعة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بأغنية "حلوة يا بلدي"، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

وقدم سعد أغنية "أخ يا بيروت"، والتي أطلقها بعد أسبوع من حادثة انفجار مرفأ بيروت، معلقا: "الله يرحمنا من العصابة اللي عندنا"، قاصدا الحكومة اللبنانية، كما قدم مقطع جديد بالأغنية، قام بتأليفه قبل أيام بمناسبة حفله بالموسيقى العربية.

ومن المقرر أن يقدم سعد رمضان خلال حفله عدد من أغاني الزمن الجميل، وأغانيه الخاصة، ومنهم (شو محسودين، قدك المياس، معزوم، سهر الليالي، على رمش عيونها)

ويشهد اليوم، تاسع أيام الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، ويضم حفلا غنائيا للفنان الكبير مدحت صالح، بالإضافة إلى فقرة موسيقية للفنان عمرو سليم، وفقرة غنائية للفنانة إيمان عبد الغني، وذلك تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

يشار إلى أن افتتحت الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، في الثامنة من مساء 1 نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، إلى جانب تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت «تحيا الموسيقي العربية»، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.