النمسا: تقديم أول تطعيم ضد فيروس كورونا في الربع الأول من العام المقبل

أعلن ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أن هناك احتمالا كبيرا أن يتم تقديم أولى جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا في النمسا في الربع الأول من عام 2021.



وقال الوزير – في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن مفاوضات الاتحاد الأوروبي على عقد تسليم لقاحات مع شركتي الدواء العالميتين "فايزر" و"بيونتك" سيتم الموافقة عليها رسميًا في الأيام القليلة المقبلة وقد تم بالفعل توقيع العقود مع ثلاثة منتجين آخرين.



وذكر الوزير، أن غالبية المواطنين يرحبون بأخذ التطعيم الجديد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هدفه في المرحلة المقبلة هو تحقيق معدل تطعيم مرتفع.



وأشار الوزير، إلى أن الدراسات الطبية والاجتماعية أظهرت أن 54 بالمائة من النمساويين يرغبون في التطعيم ضد وباء كورونا، لافتا إلى أنه يهدف إلى الحصول على حصة عالية من التطعيم، وتحقيق معدل تطعيم لا يقل عن 50 في المائة.



وتابع وزير الصحة، "لذلك فإننا نضع المتطلبات الأساسية لذلك كجزء من عملية شراء الاتحاد الأوروبي، وسنوفر كمية كافية من اللقاح لـ 8 ملايين شخص"، موضحا أنه يجب أن يكون جميع الأشخاص الذين يعيشون في النمسا قادرين على التطعيم.



وأوضح الوزير أن أوروبا أحرزت تقدمًا جيدًا في بحوث لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقوم حاليًا بإعداد استراتيجية ولوجستيات التطعيم.