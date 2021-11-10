هاشم وخيري يقودان بوخارست لمواصلة صدارة الدوري الروماني لليد

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قاد محمد ممدوح هاشم وأحمد خيري لاعبا دينامو بوخارست ومنتخب مصر، فريقهم لمواصلة صدارة الدوري الروماني لكرة اليد.

وفاز دينامو بوخارست على نظيره Csm بوخارست بنتيجة 29/25، في الجولة التاسعة من الدوري الروماني.

وسيطر دينامو بوخارست على مجريات المباراة، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 14/12؛ قبل أن يستمر التقدم في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 29/25.

بتلك النتيجة رفع دينامو بوخارست رصيده إلى النقطة ال 27 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الروماني.

وكان دينامو قد فاز في المباراة الماضية على فيزبريم المجري بنتيجة 31/29، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد دينامو في المجموعة الثانية بدوري الأبطال بجانب، برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وموتور الأوكراني وتيليكوم فيزبريم المجري وفلينسبرغ الألماني وكيلسي البولندي.

ويحتل الفريق الروماني المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.