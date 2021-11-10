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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ١١ عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيات الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التحالف قوله إن عمليات الاستهداف شملت تدمير ثماني آليات عسكرية والقضاء على ٦٠ عنصرًا إرهابيًّا.

وكان التحالف قد أعلن أمس الثلاثاء، تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف.

وقال التحالف، إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية.