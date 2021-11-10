 اليمن.. مقتل 60 حوثيًّا وتدمير 8 آليات عسكرية في هجمات للتحالف العربي - بوابة الشروق
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 4:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

اليمن.. مقتل 60 حوثيًّا وتدمير 8 آليات عسكرية في هجمات للتحالف العربي

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 4:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 4:00 م

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ١١ عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيات الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التحالف قوله إن عمليات الاستهداف شملت تدمير ثماني آليات عسكرية والقضاء على ٦٠ عنصرًا إرهابيًّا.

وكان التحالف قد أعلن أمس الثلاثاء، تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف.

وقال التحالف، إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك