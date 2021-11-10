بوتين يبحث مع مجلس الوزراء إجراءات منع التأثير السلبي لأزمة الطاقة على الاقتصاد الروسي

قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيناقش اليوم الأربعاء، في اجتماع مع مجلس الوزراء، إجراءات لمنع التأثير السلبي لأزمة الطاقة على الاقتصاد الروسي.

وجاء في بيان للكرملين أن النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف سيقوم بتقديم تقرير حول المسألة، مضيفا أن وزير الزراعة ديمتري باتروشيف سيشارك في مناقشة الوضع مع تزويد السوق المحلي بالمنتجات الغذائية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي 20 تشرين أول/أكتوبر، أشار بوتين إلى المخاطر التي تواجه روسيا من أزمة الطاقة في أوروبا في اجتماع مع الحكومة.

وقال الرئيس الروسي إنه بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ستنشأ مشاكل في الصناعات ذات الصلة، لافتا إلى أن قطاع الزراعة محفوف بصعوبات خطيرة، بما في ذلك في روسيا، مع زيادة الضغط على أسعار الأسمدة.

وفي هذا الصدد، طلب بوتين من الحكومة بحلول الأول من تشرين ثان/نوفمبر تقديم مجموعة من الإجراءات التي من شأنها ضمان مصالح المزارعين الروس وتقييد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.