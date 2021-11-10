نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بمنطقة الجبخانة

صرحت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأنه تم استئناف تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بمنطقة الجبخانة حيث أسفرت عن إزالة 9 عقارات وتسكين 69 أسرة، مشيرة إلى أنه جار استكمال الأعمال بشكل منظم ودون أي عقبات.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ميدانيًا لأعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق حي مصر القديمة لتذليل أي معوقات في الحال حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية وذات الأهمية القصوى وسرعة الإنجاز في تنفيذها.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه جار تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، موجهة بتكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، لتسهيل تنقل المواطنين.

كما وجهت عبدالمنعم باستمرار التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال والاهتمام بأعمال الإنارة بحيث تتزامن كافة أعمال التطوير لتصبح ذات شكل حضاري متميز.