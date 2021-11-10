اليمن يتهم الحوثيين باستخدام الأطفال في نقل الأسلحة والذخائر وتنفيذ مهام تجسسية

فنّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استخدام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للأطفال في عملياتها العسكرية.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الأربعاء، إنّ استخدام مليشيا الحوثي للأطفال في العمليات العسكرية لم يقتصر على استدراجهم وتجنيدهم للقتال في صفوفها والزج بهم بلا رحمة في خطوط النار.

وأضاف أن المليشيات الحوثية استخدمت آلاف الأطفال منذ بدء الحرب لنقل الأسلحة والذخائر، وتنفيذ مهام استطلاعية ولوجستية، والتجسس وجمع المعلومات.

وتابع: "يقف العالم عاجزًا عن أداء دوره المفترض إزاء مأساة الأطفال اليمنيين الذين حرموا من حقهم في التعليم والصحة والحياة بشكل طبيعي كباقي أقرانهم في العالم، متجاهلاً ما يجري من استغلال وحشي للطفولة من قبل مليشيا الحوثي واستخدامهم وقودا لمعاركها العبثية وتنفيذ السياسات التدميرية الإيرانية".

وأكمل: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة مطالبون بمغادرة مربع الصمت، والقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الظاهرة الخطيرة والمتصاعدة".

ودعا إلى تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وملاحقة قياداتها ومحاكمتهم باعتبارهم "مجرمي حرب".