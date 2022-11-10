أبرمت شركة شنايدر الكتريك ، الشركة الأبرز عالمياً في مجال ادارة الطاقة والتحول الرقمي ، شراكة استراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى (TMG)، الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي ، لتطبيق معايير الاستدامة في مشروع نور .

جاء ذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر 2022 ، حيث وقع على اتفاق الشراكة كل من السيد/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، والسيد/ سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي .

وبموجب الشراكة، ستقوم مجموعة طلعت مصطفي بتطبيق ودمج تقنيات وحلول "شنايدر إليكتريك" في عمليات إدارة نظم ومرافق البنية التحتية ، وعلى رأسها الكهرباء والمياه وحركة المرور ومراكز البيانات ومراكز التحكم، بمشروع نور ، أحدث المشروعات العمرانية المتكاملة للمجموعة.

وأعرب الأستاذ / هشام طلعت مصطفى عن سعادته بتوقيع الشراكة الاستراتيجية مع شركة شنايدر إليكتريك، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال ادارة الطاقة والتحول الرقمي، موضحاً أن اتباع معايير الاستدامة ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة لقاطني وزوار مشروعات مجموعة طلعت مصطفى والمساهمة في خلق بيئة مستدامة لمشروعاتنا. وأشار هشام طلعت إلى أن مشروع نور يعد نموذجًا متفردًا للسكن العصري والمستقبلي، نظرا لما تضمه عناصر المدينة من تقنيات متقدمة تراعي أعلى المعايير العالمية في تخطيط وتنفيذ المدن الذكية وتطبيقات عناصر الاستدامة.

من جانبه، قال السيد/ سباستيان رييز، رئيس شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: " نفخر بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، لتنفيذ برامج ومبادرات تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة إدارة مرافق البنية التحتية في أكبر المشروعات العقارية التي تطورها المجموعة ، ما يؤكد حرص المجموعة على استخدام أحدث التقنيات في إدارة مدنها الذكية. وأضاف أن هذه الشراكة بمثابة شهادة على فعالية حلول شنايدر، ومساهمتها في خلق بيئة ومستقبل أفضل للجميع."

وأكد السيد / أحمد مدكور ، نائب رئيس الشركه للقطاع الصناعي - شنايدر اليكتريك شمال شرق افريقيا و المشرق العربي على أهمية توقيع الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى، موضحا أنه مع التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم ، تتزايد الحاجة لتبني الحلول التقنية المتطورة سواء في المباني الذكية او على نطاق أوسع من خلال المدن الذكية للوصول إلى أعلى معدلات كفاءة الاستهلاك وتحقيق اهداف الاستدامة والتصدى لظاهرة تغير المناخ .

وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط ، حيث تنفرد بتقديم أرقى المشروعات العقارية والسياحية بجودة غير مسبوقة وتصميمات عالمية .

وتعد مدينة نور أحدث المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى على مساحة 5 آلاف فدان، ويتمتع المشروع بمنظومة حياة ذكية سابقة عصرها بأحدث التقنيات التكنولوجية وتوفر لسكانها الخصوصية ، ومجهزة ببنية تحتية تلبي كافة احتياجات المستقبل وتمثل مستوى جديد من السكن العصري متكامل الخدمات ، وسط مساحات خضراء شاسعة ، وتطبق أحدث معايير المدن الذكية والمستدامة وتوفر أعلى درجات الأمان من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكاميرات المراقبة والإضاءة الذكية وخدمات المنزل الذكي . وتم تصميم شبكة الطرق الداخلية في مدينة نور لسلاسة وانسيابية حركة المرور لسنوات طويلة ، بجانب إدارة كافة أعمال التشغيل والصيانة للمدينة من خلال مركز تحكم ذكي للإدارة والمتابعة. وتم التخطيط لمدينة نور لتكون صديقة للبيئة تراعي في تشغيلها قواعد الاستدامة وتعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة .

وتمتلك شنايدر إليكتريك ، الشركة الرائدة في تطبيقات الاستدامة، أحدث تطبيقات التشغيل وتكنولوجيا المعلومات، التي تُستخدم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية . كما تقوم شركة شنايدر إليكتريك بإنشاء تطبيقات رقمية تساعد في أعمال المراقبة والتحكم في إدارة المرافق و البنية التحتية بالمدن ، بما يسهم في ترشيد وتنظيم استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة. وتعتمد حلول شنايدر إليكتريك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية في إدارة كافة المرافق والخدمات داخل المجتمعات العمرانية لتصبح أكثر كفاءة واستدامة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.