نائب أمين عام حزب الله اللبناني: لا أتوقع أن يعارض نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، إنه لا يتوقع أن يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأضاف قاسم، في كلمة له بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الخميس: "منذ أيام جرت انتخابات في الكيان الإسرائيلي، بالنسبة إلينا هذه الانتخابات لا تغيِّر شيئاً، سواء نجح هذا الفريق أو ذاك"، مضيفاً "لا يهم من يكون رئيس هذا الكيان ومن يكون رئيس الوزراء، لأنهم جميعاً يعملون ضمن خط واحد هو خط الاحتلال والعدوان".

وبشأن إعلان نتنياهو معارضته لإنجاز الترسيم، قال قاسم: "أنا لا أتوقع أن يعارضه وأن يسلك الطريق الذي يُسقط هذا الاتفاق بل هو غير قادر على ذلك".

وأضاف "مع كل هذا نحن نعتبر أن ضمانة الترسيم البحري هو قوتنا وتماسكنا في لبنان في مواجهة التحديات، فإذا أخلَّ الإسرائيلي لدينا القدرة الكافية لنعيده إلى الصواب أو نمنعه من ارتكاب الحماقات".

وأضاف: "نحن معنييون بمقاومة هذا الاحتلال، بالإضافة إلى مواجهة هذا الخطر على منطقتنا، وبكل صراحة لم نكن نتمنى في أي لحظة من اللحظات أن ينجح رئيس الحكومة هذا أو ذاك، أما أن تصدر تهديدات من نتنياهو فقد تعوَّدنا على هذه التهديدات منه ومن غيره، بالنسبة لنا هذه قنابل صوتية لا تقدِّم ولا تُؤَّخر".

وأشار إلى أنَّ "أمريكا هي التي تعمل ليل نهار من أجل إسقاط لبنان، من أجل تدمير لبنان، ومن أجل إيذاء الشعب اللبناني".

وأضاف "لن نقبل أن نكون تحت إمرة أمريكا مهما فعلت ومهما ضغطت، وستثبت الأيام أكثر وأكثر أنَّها عاجزة عن أن تحقق مشاريعها في منطقةٍ فيها مقاومة وفيها إباء وفيها شعوب لا تقبل بهذه الهيمنة الأمريكية".

ورأى أن "معاناة لبنان سببها المركزي والأساسي العقوبات الأمريكية والتدخل الأمريكي لإسقاط قيمة النقد اللبناني وإثارة الفتن والتخريب الدائم، وهم الذين يمنعون أي حل من حلول الكهرباء ليُبقوا لبنان تحت الضغط".

واعتبر أن "أمريكا ومعها الدول الأوروبية هي التي تلزم لبنان بالنازحين ويمنعونهم من العودة إلى بلدناهم رغم كل التسهيلات الموجودة".

وعن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، قال قاسم "نحن نعتبر أنَّ انتخاب الرئيس ضرورة وواجب، وكل ما يمكن أن يعالج وضع لبنان معلَّق على انتخاب الرئيس أولاً، وبعد ذلك اختيار الحكومة وبعد ذلك إقرار خطة إنقاذية".

ورأى أنه "لا يمكن اختيار رئيس تحدٍّ ولا يمكن أن يكون الرئيس تابعاً لأمريكا بأوامرها، يُفترض أن يكون الرئيس منسجم مع القوى الموجودة في لبنان والممثلة بالمجلس النيابي والتي تُعبِّر عن قناعات الناس".

ودعا القوى الممثلة في المجلس النيابي" إلى إجراء اتفاق على رئيس يجمع أكبر عدد ممكن من الكتل ولا يكون هذا الرئيس محسوباً بشكل مباشر على فريق فيه تحدٍّ للآخرين، بإمكاننا أن نصل إلى هذا الخيار إذا تحاورنا وتناقشنا".

يذكر أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل كان قد أنجز في 27 أكتوبر الماضي، وسلّم الوفد اللبناني الرسالة الرسمية اللبنانية المتعلقة بالترسيم للوسيط الأمريكي أموس هوكشتاني وللمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوب لبنان.