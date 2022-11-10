الأهلي: لم نتلق خطابات رسمية بتخصيص أرض للنادي في العلمين

استعرض مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه الذي جرى بعد ظهر اليوم ما تم تداوله بوسائل الإعلام، بشأن إنشاء فرع جديد للنادي بمدينة العلمين.

وكان المجلس حريصًا على توضيح الأمر، حيث أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، أن النادي لم يتلق أي خطابات رسمية من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الغزاوي رئيس لجنة تنمية الموارد، ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي عضوي مجلس الإدارة، ولمياء مختار عضو لجنة تنمية الموارد والمدير التنفيذي للنادي، لدراسة الأمر، على أن تستعين اللجنة بأي فرد من الشئون القانونية بالنادي لدراسة الأمر، في حال وصول خطاب، وعرض تلك الدراسة على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمصلحة الأهلي.