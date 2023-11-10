 مفوض أممي يدعو إسرائيل للتوقف عن استخدام الأسلحة شديدة الانفجار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفوض أممي يدعو إسرائيل للتوقف عن استخدام الأسلحة شديدة الانفجار في غزة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 2:49 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 2:49 م
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك إسرائيل إلى التوقف بشكل فوري عن استخدام الأسلحة شديدة الانفجار في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة في قطاع غزة، في إطار جهودها للقضاء على حركة حماس.

وقال تورك، خلال زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، إنه "بالنظر إلى ارتفاع المستوى المتوقع للخسائر في صفوف المدنيين ونطاق الدمار الاوسع للأغراض المدنية، لدينا مخاوف جادة للغاية بأن هذا الحجم من الهجمات غير المتناسبة يمثل انتهاكا للقانون الانساني الدولي".

وذكر فولكر أن "الوضع في غزة عصيب"، مضيفا: "استمعت إلى المدافعين عن حقوق الانسان في إسرائيل الذين يشعرون بالحزن والغضب بشأن أزمة المدنيين في غزة، وهم يشعرون أيضا بالانزعاج من تأثير ذلك على إسرائيل".

وأضاف أن "السلام الدائم والأمن لا يمكن تحقيقه من خلال ممارسة الغضب والألم ضد أشخاص غير مسؤولين عن الجرائم التي تم ارتكابها"، مشيرا إلى أن "الحل يتمثل في انهاء الاحتلال والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير".

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