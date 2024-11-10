زيلينسكي يدين عددا قياسيا من الهجمات بالطائرات المسيرة الروسية

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عددا قياسيا من الهجمات بالطائرات المسيرة على بلاده التي شنتها روسيا.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد: "أطلقت روسيا الليلة الماضية 145 طائرة مسيرة من طراز شاهد وغيرها من الطائرات الهجومية على أوكرانيا"، في إشارة إلى الطائرات الانقضاضية التفجيرية إيرانية الصنع.

وأضاف أن روسيا هاجمت أوكرانيا خلال الأسبوع بأكثر من 800 قنبلة جوية موجهة، وحوالي 600 طائرة مسيرة هجومية، وما يقرب من 20 صاروخا من أنواع مختلفة.

وأكد: "لا يمكن إيقاف هذا الإرهاب بالكلمات، ولا يمكن ببساطة نسيان قتل الأطفال وفقدان الأحبة. إن التأمين من الإرهاب يستحيل بدون قرارات جريئة، وهذا واضح لكل دولة. بدون عدالة، لا يمكن تحقيق سلام دائم، ومن الواقعى تماما لأوكرانيا أن تحققه".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تقصف أوكرانيا بانتظام منذ أن شنت غزوا شاملا لجارتها في فبراير 2022.