أوكرانيا تستخدم 34 طائرة مسيرة لشن أكبر هجوم لها على العاصمة الروسية

هاجمت أوكرانيا، اليوم الأحد، موسكو بما لا يقل عن 34 طائرة مسيرة، في أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية منذ بداية الحرب في عام 2022.

أدى ذلك إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل وتحويل الرحلات الجوية بعيدا عن ثلاثة مطارات رئيسية بالمدينة، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 50 مسيرة كانت تحلق فوق مناطق أخرى بغرب البلاد اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة: «جرى إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا الاتحادية».

وذكرت وكالة النقل الجوي الروسية، أن مطارات دوموديدوفو وشيريميتييفو وجوكوفسكي حولت 36 رحلة على الأقل، لكنها استأنفت رحلاتها بعد ذلك.

وذكرت الوزارة أن خمسة أشخاص أصيبوا في منطقة موسكو.

وقالت أوكرانيا، إن روسيا أطلقت عددا قياسيا بلغ 145 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، وإن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 62 من تلك الطائرات المسيرة.

وأضافت أوكرانيا أيضا أنها هاجمت ترسانة في منطقة بريانسك في روسيا التي قالت إنه جرى إسقاط 14 طائرة مسيرة بها.

وأظهر مقطع مصور منشور على قنوات تيليجرام روسية، ولم يتسن التحقق منه، طائرات مسيرة في أثناء تحليقها.

وتدخل الحرب الدائرة منذ عامين ونصف العام في أوكرانيا ما يصفه بعض المسؤولين بأنه قد يكون فصلها الأخير بعد أن تقدمت موسكو بأسرع وتيرة منذ أيام الحرب الأولى وفاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب الذي سيتولى منصبه في يناير المقبل، خلال حملته الانتخابية إنه يستطيع إحلال السلام في أوكرانيا خلال 24 ساعة، لكنه لم يذكر سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.