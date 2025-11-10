أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اليوم يُعد يومًا مهمًا في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 55 شركة على مذكرات تفاهم للتوسع في مراكز التعهيد القائمة داخل مصر، أو لإنشاء مراكز جديدة لشركات تستثمر في السوق المصرية للمرة الأولى.

وأوضح طلعت، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه الاتفاقات من المتوقع أن تساهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في خلق أكثر من 75 ألف فرصة عمل في مختلف تخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن هذه الخطوة تؤكد أن القطاع المصري "واعد وغني بالكفاءات والقدرات والخبرات المتعمقة في جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار إلى أن الاستقرار العام، وتوافر البنية التحتية الرقمية القوية والآمنة ذات الاعتمادية العالية، تعد من أهم العوامل التي تنظر إليها الشركات العالمية عند اختيار دولة لإنشاء مراكزها، وهو ما تحقق في مصر بفضل التطوير المستمر في البنية التحتية وبيئة العمل بالقطاع.

وفيما يتعلق بعائدات قطاع التعهيد، أوضح طلعت أن صادرات هذا القطاع بلغت 4.3 مليار دولار بنهاية عام 2024، وارتفعت إلى 4.8 مليار دولار خلال عام 2025، متوقعًا أن يتجاوز الرقم خلال الفترة المقبلة مع بدء تنفيذ الاتفاقات الجديدة التي تم توقيعها الأحد.