ماكرون يدفع نحو تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي بسبب مخاطر أمنية

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يدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر الأمنية التي تفرضها هذه التكنولوجيا.

وقال ماكرون عبر منصة إكس إنه جمع نحو 50 مشاركا، بينهم قادة دول وباحثون ورؤساء مختبرات للذكاء الاصطناعي، في محادثات عبر تقنية الاتصال المرئي، الاثنين.

وقال قصر الإليزيه إن المحادثات أسفرت عن توقيع إعلان يتضمن التزامات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، تحت اسم "نداء باريس من أجل سلامة الذكاء الاصطناعي".

وقال ماكرون إن المشاركين تعهدوا بتحسين التقييمات المستقلة والعلنية للمخاطر التي تنطوي عليها أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، وتعزيز تبادل التحذيرات بشأن الحوادث الخطيرة، ومساءلة الجهات المطورة لهذه النماذج.

وبحسب قصر الإليزيه، شارك في الاجتماع قادة من ثماني دول، هي كندا والنرويج وهولندا وفنلندا واليابان والمملكة المتحدة والبحرين وسيراليون.

كما شارك في المحادثات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشملت قائمة المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا سام ألتمان من شركة أوبن إيه آي، وداريو أمودي من شركة أنثروبيك، وبراد سميث من شركة مايكروسوفت.

ولم تضم قائمة المشاركين أي ممثلين رسميين عن الاتحاد الأوروبي، رغم دور التكتل في وضع القواعد التنظيمية المشتركة.

وقال قصر الإليزيه إن المحادثات أسفرت عن توافق بشأن ضرورة إجراء تقييمات مستقلة ووضع معايير مشتركة.

وبموجب الإعلان، يسعى الموقعون إلى وضع إطار لتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي وإدارتها، ونشر النتائج غير الحساسة وفق صيغة موحدة، وتحسين تبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر.

ووقعت الإعلان كل من البحرين وكندا وفنلندا وفرنسا والنرويج وهولندا، إلى جانب شركات ومنظمات مجتمع مدني، فيما لا يزال الإعلان مفتوحا أمام انضمام أطراف أخرى.

وكتب ماكرون أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة سريعة ويمثل "مخاطر حقيقية على أمننا الجماعي"، داعيا إلى تحرك مشترك لمواجهتها.