افتتح نادي باريس سان جيرمان فرع الدلتا في المنصورة، ليكون ثالث فرع في مصر، بعد فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

حضر الافتتاح باتريك فاليري مدير عام اكاديميات باريس سان جيرمان في مصر، وبيير المدير العام الفني لأكاديميات باريس سان جيرمان في العالم، وعلي عصام عبد المنعم المفوض الرسمي لنادي باريس سان جيرمان في مصر، وفتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم والمهندس طارق عبده امين حزب الحرية المصري في الدقهلية، ومحمد السروجي المدير التنفيذي والمشرف العام على المنصورة.

من جهته قال باتريك فاليري، سعيد بوجودي بمصر وخاصة المنصورة، وموقع الملعب علي ضفاف النيل وحالة الاولاد الحماسية كذلك اولياء الأمور ونعدهم بمتابعه دائمة بهم والحرص علي بناء لاعب محترف يستطيع اللعب في الاندية الكبيرة.

فيما قال بيير بيير سعيد بالجو والملعب واهتمام اولياء الامور ، ولاحظت عدة مواهب في السن الصغير اتوقع ان يكون لهم مستقبل كبير ، مشيرا الى تركيزهم مع المواهب جيدا، وخاصة في المعسكر القادم بفرنسا من اجل الالتحاق بقطاع الناشئين بنادي باريس سان جيرمان وذلك في حالة وجود الموهبة التي نرى انضمامها.

وأكد علي عصام عبد المنعم، أن افتتاح الفرع الجديد في الدلتا، دليلا على نجاح مسيرة اكاديميات باريس سان جيرمان في مصر، مشيرا الى ان اسم النادي الكبير، يساهم في الاقبال عليه، خاصة ان الهدف الاساسي للاكاديمية هو تخريج ناشئ قادر على اللعب في أكبر الاندية.

وقال السروجي أن الاتجاة للدلتا وخاصة المنصورة لتعدد المواهب بها علي مدار التاريخ ، حيث كانت دائما مصنعا للمواهب.