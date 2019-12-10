أعلن مجلس إدارة نادي إنبي اعتزامه التقدم باحتجاج رسمي للجنة الحكام باتحاد الكرة بسبب مباراته أمام الترسانة في دور الـ32 لكأس مصر يوم الجمعة الماضي.

وذكر إنبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " قرر نادي إنبى تقديم إحتجاج رسمي للجنة الحكام بشأن حكم مباراة إنبى والترسانة وذلك لعدم إحتسابه ضربتي جزاء للفريق، وذلك ضمن لقائهما الجمعة الماضي في دور ال 32 من كأس مصر".

قرر نادى إنبى تقديم إحتجاج رسمي للجنة الحكام بشأن حكم مباراة إنبى والترسانة وذلك لعدم إحتسابه ضربتي جزاء للفريق، وذلك ضمن لقائهما الجمعة الماضي في دور ال 32 من كأس مصر. #نادي_إنبى — Enppi Club (@Enppi_Club) December 9, 2019

وتأهل الترسانة إلى دور الـ16 لكأس مصر بعدما فاز على إنبي في مباراة ماراثونية بركلات الترجيح (4-3)، إذا انتهى الوقت الأصلي والإضافي في المباراة سلبيا، ليواجه الأهلي في موعد لم يتحدد بعد.