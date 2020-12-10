 أرمينيا تسجل 1174 إصابة و23 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أرمينيا تسجل 1174 إصابة و23 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 10:12 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 10:12 ص

سجلت أرمينيا 1174 إصابة جديدة و23 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الأرمينية، وفقا لوكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ 145 ألفا و240 إصابة.

وأضافت أن ألفًا و350 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 ألفًا و882 متعافيًا.. مشيرا إلى أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 2416 وفاة، في حين بلغ إجمالي المصابين بكورونا الذين توفوا إثر إصابتهم بأمراض أخرى 606 أشخاص.


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