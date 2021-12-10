«حقوق الإنسان» اليمنية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة مليشيا الحوثي بعد قصفها مخيمات النازحين

طالبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية اليوم /الخميس/ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين في محافظة مأرب، والعمل على إتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأدانت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بأشد العبارات جريمة استهداف مخيمات النازحين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم بصاروخين باليستيين، مؤكدة أن القصف الهمجي والعشوائي لمخيمات النازحين بالأسلحة المحرمة دوليا يعد جريمة حرب مكتملة الأركان.