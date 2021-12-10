التحالف العربي ينفذ 31 عملية استهداف للحوثيين في مأرب والجوف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف وفقًا لقناة الإخبارية السعودية، بأن الاستهدافات دمرت 18 آلية وأدت إلى خسائر بشرية في صفوف الميليشيات تجاوزت 180 عنصرًا إرهابيًا، مضيفًا أنه نفذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأشار البيان إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية وأوقعت خسائر تجاوزت 25 عنصرًا إرهابيًا، موضحًا أن عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي تمت خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.

يشار إلى أن محافظة مأرب تشهد معارك مستمرة، على وقع الخسائر في صفوف الميليشيات الحوثية.