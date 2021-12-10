وزيرة خارجية ألمانيا: أزمة المناخ ستكون محور اهتمام الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك عن رغبتها في جعل مكافحة أزمة المناخ إحدى أولويات الرئاسة الألمانية لمجموعة الاقتصادات الغربية الرائدة المعروفة باسم مجموعة السبع.

وقالت بيربوك قبل رحلتها لحضور اجتماع وزراء خارجية المجموعة اليوم الجمعة في ليفربول: "يمكننا الانغماس في وهم أن الغرب جزيرة، ولكن حتى في هذا الصدد تستمر المياه في الارتفاع بلا هوادة إذا لم نتحرك الآن".

وأضافت بيربوك قائلة: "لذلك فإننا سنجعل التعامل مع أزمة المناخ إحدى أولويات رئاستنا لمجموعة السبع العام المقبل".

تتولى ألمانيا في العام المقبل وبعد سبع سنوات رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى – والتي تضم كلا من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة، إضافة إلى ألمانيا.

وقالت بيربوك إنه في ليفربول أيضا سيتعين الحديث عن أزمة المناخ، وما سيكون لها من تأثير على السلام والأمن، وهذا ينطبق على البلدان الناشئة والنامية التي تأثرت بشكل خاص، ولكنه ينطبق أيضا بشكل مباشر على أوروبا.

كما ستتم مناقشة التحركات العسكرية الروسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا والعلاقة مع الصين.

وعادت بيربوك مساء اليوم الجمعة إلى برلين من رحلتها الأولى كوزيرة إلى كل من باريس وبروكسل ووارسو، وتوجهت مباشرة إلى ليفربول.

كان الارتباط بين رحلتي الوزيرة صدفة حين توجهت أولا إلى اجتماع وزراء مجموعة السبع، ثم تتوجه يوم الاثنين المقبل إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل من حيث التوقيت، ولكن كان هناك ارتباط قوي أيضا من حيث المحتوى كما قالت بيربوك، التي أشارت إلى أن هناك في "الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يجتمع العديد من أقرب شركائنا الدوليين".

وأضافت بيربوك أن ألمانيا تشترك معهم في تبني قيم مشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والالتزام بالنظام الدولي القائم على قواعد ضرورية وليس على مبدأ الحق للأقوى.