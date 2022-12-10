الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا في حالة الدفء نهارا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، فيما تعتبر درجات الحرارة حاليا أعلى من المعدلات الطبيعية بهذا الوقت من العام بما يتراوح بين درجة ودرجتين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم السبت، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تبلغ 23 درجة مئوية؛ تأثرا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن هذا المرتفع يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، موضحة أن أغلب الكتل الهوائية مصدرها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، ما يؤدي إلى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وتحديدا خلال فترات النهار.

وأفادت بأن الأجواء في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ستكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، محذرة المواطنين من الانخداع في حالة الدفء التي تسود نهارا.

ونوهت بأن الأجواء ستكون معتدلة على أغلب المناطق الشمالية، وتحديدا السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، فيما ستكون الأجواء حارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

ومع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع ملحوظ، موضحة أن الفارق بين الدرجتين الصغرى والعظمى يصل إلى 14 درجة في بعض الأحيان.