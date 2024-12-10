لاعب الأهلي السابق: واقعة أحمد شاهين حدثت معي في عهد مانويل جوزيه

أكد رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، أنه من أبناء نادي المنصورة والواقعة التي حدثت بين علاء نوح المدير الفني وأحمد شاهين لاعب الفريق "غير مقبولة مطلقًا"، ولكن يتم تقييم الحدث وفقًا لعدة زاويا، منها الضغوط التي يتأثر بها على مدار الأسبوع وقبل المباراة، بينما اللاعب قد يرى نفسه مضطهدًا من المدرب، لأن 90% من لاعبي مصر يشعرون بذلك عندما يجلسون على مقاعد البدلاء.

أضاف شحاتة عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»:" لابد أن يراعي المدير الفني دائمًا، المواقف التي يمر بها اللاعبين من الجانب النفسي، ومن خلال المشهد فأن لحظة الدفع بـ أحمد شاهين كان الفريق خاسر بنتيجة 3-0، وقد يكون لديه رغبة في اللعب بشكل دفاعي حتى لا تصبح النتيجة أكبر من ذلك، المدرب قد يكون لديه أفكار معينة في تلك اللحظات، وأثرت على قراراته".

تابع: "لو كنت المدير الفني، فأن قراري سيكون على الفور رحيل أحمد شاهين عن صفوف الفريق، وهذا الأمر غير قابل للنقاش مطلقًا، والمواقف لا تأتي وليدة الصدفة، كان هناك بالطبع تراكمات، وسبق وتعرضت لنفس الموقف مع الأهلي".

أشار: "كنت مدربا في نادي الجونة رفض الخروج من الملعب وكان أخر مباراة في الدوري وتركته في الملعب، ولكنه رحل بعد نهاية البطولة، الأمور عندما تكون تحت أنظار الجميع يجب التعامل بشكل مختلف".

وواصل: "مانويل جوزيه سبق وقام بالدفع بي في مباراة وخرجت بعد خمس دقائق، خلال لقاء فريق المصري ببورسعيد، ولم أتحدث معه مطلقًا بعد المباراة، ورحلت بعد نهاية الموسم الجاري، واتخذت قراري بمغادرة الأهلي منذ لحظة خروجي من الملعب، القرار كان صعب لكن الموقف حدد مسيرتي، من الممكن أن يكون جوزيه لديه قصد معين من وراء ما فعله، ولكنها في النهاية وجه نظره".

أكمل:" جوزيه حاول اقناعي بالبقاء مع الأهلي لكني كنت قد اتخذت قرارًا بالرحيل عن النادي، لأنني كنت أدرك ما سيحدث بأنني أصبحت خارج الحسابات".

أتم:"جوزيه كان يتعامل مع النجوم بعنف شديد، هذه هي طريقته وأسلوبه، وقد تنجح مع بعض اللاعبين، ولكن تفشل مع آخرين، لذلك يجب أن ندرك أن نفسية اللاعبين ليست واحدة".