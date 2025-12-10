الاكتتاب في سندات الخزانة العشرية الأمريكية في حدود المتوسط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 175ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 55ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 074ر4% ومعدل التغطية 43ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 54ر2 مرة.

وباعت الوزارة يوم الاثنين سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة يوم الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.