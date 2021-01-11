ماليزيا تفرض الإغلاق مجددا في عدة مناطق من بينها العاصمة

قال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين اليوم الاثنين إنه سوف يتم إعادة إغلاق ست ولايات من أصل 13 ولاية في ماليزيا، في محاولة لصد الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء وتستمر لمدة أسبوعين.

وسوف يقتصر تحرك الأشخاص في الولايات الستة على التنقل في حيز دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من منازلهم، وسيتعين عليهم العمل من المنزل ما لم يتم توظيفهم في خدمة أساسية.

وسوف يقتصر عمل المطاعم على تقديم الوجبات الجاهزة أو التوصيل إلى جهات خارج المطعم.

يشار إلى أن العاصمة الإدارية بوتراجايا، وكوالالمبور، وهى أكبر مدينة، من بين المناطق التي سيتم وضعها في إغلاق مماثل صارم كما تم تنفيذه من مارس إلى مايو من العام الماضي.

وقال محيي الدين إن حظر السفر بين الولايات في جميع أنحاء البلاد سيدخل حيز التنفيذ.

وسجلت ماليزيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد للمرة الأولى الأسبوع الماضي. وتضاعف إجمالي عدد الإصابات خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 135 ألف حالة، مع 551 حالة وفاة ذات صلة بالفيروس سجلتها وزارة الصحة.

وقال محي الدين إن الزيادة تركت نظام الرعاية الصحية في البلاد "على حافة الانهيار".