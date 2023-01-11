الكرملين: لا آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا حاليا

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إنه «لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا»، موضحًا أن «القانون في كييف يحظر إجراء حوار مع روسيا، كما أن الغرب لا يسمح لكييف بإبداء المرونة».

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، أضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: «كانت روسيا مستعدة دائما لحل المشكلات من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إننا ما زلنا مستعدين لذلك».

وأعلن أن روسيا على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق الأهداف سلميًا، لافتًا إلى أن «تحقيق روسيا لأهدافها بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية، الخيار المفضل لها».

واستطرد: «لكن في بيئة، حيث تحظر قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات معنا أو إجراء نوع من الحوار معنا، وأيضا نظرا للمعطيات التي من الواضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بإبداء أي مرونة في هذا الخصوص.. يمكن القول إنه لا وجود لاحتمالات عقد مفاوضات».